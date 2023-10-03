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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرق حل الرموز التى تظهر للمواطنين على عداد الكهرباء مسبق الدفع

بوابة الوفد الإلكترونية

يظهر لبعض المواطنين رموز غير مفهومه على شاشة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ويصعب عليه فهمها أو التعامل والتصرف معها خاصة أن أغلبها يتعلق بظهور إعطاء يوجب على الفور إبلاغ شركة الكهرباء التابع لها لحلها فورا.

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كما أعلنت  شركات الكهرباء عن عدد من المعلومات التي قد تظهر بشاشة العدادات مسبوقة الدفع والتي قد تبدو في بعض الأحيان رموز غريبة لا يفهمها المشترك ولا يعرف كيفية التعامل معها حال ظهور وهل ظهورها يؤدي إلى وجود مشكلة في استمرار التيار الكهربائي أو لا.

 

تستعرض الوفد فى السطور التالية  الرموز التي قد تظهر على شاشة العدادات مسبوقة الدفع والتي تتطلب إبلاغ شركة الكهرباء للتعامل معها:

كود (Err-1) وهو كود يرمز إلى أن كارت العداد الذي قُمت بإدخاله تالف أو لا يمكن قراءته، ويجب على المشرتك الذهاب إلى شركة التوزيع التابع لها لاستخراج بدل تالف.

كود (Err-0204) وهو يدل على امتلاء ذاكرة العداد الذكي، ولا يستطيع استقبال أي بيانات جديدة من الكارت، ويجب على المشترك في هذه الحالة التواصل مع شركة الكهرباء التابع لها لإعادة تصفير أو تشغيل الكارت من جديد.

كود: (Err- 1091) وهو يدل على وجود مشكلة بتغيير وقت العداد؛ لأن كارت الإطلاق انتهت فترة صلاحيته، ويجب على المشترك في هذه الحالة الذهاب إلى شركة توزيع الكهرباء لاستخراج بدل تالف للكارت أو ضبط الوقت من قبل الموظف المختص.

كود (Err-0201) وهو يرمز إلى وجود خطأ في البيانات الخاصة بتاريخ العدا، ويجب علي المشترك تقديم طلب لإعادة برمجة العداد وإدخال الكود بشكل صحيح.

كود (Err-0500) وهو يرمز الي ان المشترك قام بإخراج كارت العداد قبل قراءته بصورة كاملة، ويجب عليه إعادة الكارت إلى المكان المخصص والانتظار حتى قراءة البيانات بشكل صحيح.

كود (Err-0200) وهو يرمز الي ان العملية التي تمت على كارت الكهرباء غير صحيحة، ويجب عليه الرجوع إلى آخر عملية وإعادة تنفيذها مرة أخرى على الكارت.

 

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