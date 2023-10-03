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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

العرض الخاص لفيلم حسن المصري.. اليوم

فيلم حسن المصري
فيلم حسن المصري

ينطلق اليوم العرض الخاص لفيلم "حسن المصري" بطولة الفنان أحمد حاتم، بإحدى السينمات وبحضور صناع العمل.

فيلم حسن المصري

طرحت الشركة المنتجة لفيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان ولا بختار، غناء على لوكا وكلماته ومن ألحان بيرى ومن توزيع بدر مصطفى ومكساج أسامة طارق.

 

وكان الفنان أحمد حاتم قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يكشف فيه عن البوستر التشويقي لأحدث بطولاته في فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري. 

 

وظهر أحمد حاتم على البوستر بوجه يحمل ملامح جدية للغاية ومتبوعا بجملة كتب فيها "أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت"، والفيلم من المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية، من إخراج سمير حبشي وإنتاج مشترك بين مصر العالمية، سينرجي ونيوسنشري.

 

"أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت" هذه الجملة الملحقة بالبوستر التشويقي لفيلم حسن المصري وملامح حاتم التي تعبر عن مزيج من الجدية والحدة والحزن، تنبئ جميعاً بشخصية درامية تحمل على عاتقها الكثير من المسؤولية كما تحمل بداخلها حزناً دفيناً، وتساهم الخلفية ذات الألوان الساخنة في إضافة جو من الإثارة والغموض حول الشخصية. 

 

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري من إخراج سمير حبشي ويشارك حاتم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهم فيريال يوسف، مراد مكرم ودياموند بوعبود.

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