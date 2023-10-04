الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد تصدره التريند.. التفاصيل الكاملة لفيلم Nowhere

فيلم Nowhere
فيلم Nowhere

احتل فيلم Nowhere خلال الساعات الماضية صدارة تريند منصات السوشيال ميديا، ورغم أنه أسباني الجنسية إلا أنه لاقى إعجاب قاعدة عريضة من الجماهير كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

ينتمي فيلم Nowhere إلى فئة الأعمال المثيرة التي تجذب قاعدة كبيرة من المشاهدين.

وتتلخص أحداث فيلم Nowhere حول أسرة صغيرة بسيطة تحاول الهرب من بلدها بعد اتخاذ قرارات صادمة بسبب الظروف الاقتصادية، تقضي بقتل النساء الحوامل والأطفال. 

فقررت أن تهرب ميا بطلة الفيلم وزوجها نيكو على متن سفينة كبيرة تحمل شاحنة نقل بضائع ولكن بداخلها عدد كبير من النساء الحوامل، ولكن القدر لم يمنح خطتهما النجاح.

Nowhere ending explained - does Mia make it to shore?

تفرقت ميا وزوجها واكتشف الأمن وجود حوامل داخل الحاوية، فقاموا بقتلهم جميعا، لكنها تمكنت من الاختباء وانتقلت عبر السفينة، وبعد سقوط الحاوية في الماء دخلت ميا بطلة الفيلم في رحلة شاقة بمفردها. 

Nowhere: Cast, Trailer, and Anna Castillo: Everything You Need to Know - Netflix Tudum

وضعت ميا طفلتها الثانية في الماء بعدما اختطفت قوات الأمن ابنتها الكبرى من قبل، وصارعت من أجل توفير الغذاء لها وحمايتها من أهوال البحر والأمطار، واستغلت كل الظروف المحيطة بها للنجاة.

وبعد حوالي شهر من الصراع ورفض الموت والاستسلام بمفردها، تمكنت ميا من إنقاذ نفسها وابنتها، والتقطها صيادون في صدفة هي الأغرب من نوعها. 

فيلم Nowhere بطولة آنا كاستيو، وتامار نوفاس، توني كارفيلو، إيرينا برفو، ومن إخراج ألبرت بينتو. 

الفيلم الأعلى مشاهدة على نتفليكس.. تفاصيل قصة وأحداث Nowhere| صور
Nowhere movie review & film summary (2023) | Roger Ebert
Nowhere' Review: Sensationalism at Sea - The New York Times

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