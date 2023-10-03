الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بيومي فؤاد يبدأ تصوير فيلم "وقت إضافي"

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يبدأ الفنان بيومي فؤاد تصوير فيلمه الجديد "وقت إضافي" الأسبوع القادم، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائي في الموسم الشتوي المقبل.

 

 بيومي فؤاد

أحداث فيلم وقت إضافي 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناوله قضية اجتماعية يتم مناقشتها من خلال أحداث العمل، وينتج عنها صراع بين أبطال العمل .

 

أبطال فيلم وقت إضافي 

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة.

 

وشارك بيومي فؤاد في مجموعة كبيرة من الأفلام التي عرضت على مدار عام 2023 "أخي فوق الشجرة"، "اتنين للإيجار"، "شلبي"، "الصف الأخير"، "شوجر دادي"، "بعد الشر"، "أنا لحبيبي"، و"مغامرات كوكو"، "العميل صفر"، "وش في وش" و"فوي! فوي! فوي!".

txt

قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" قبل بدء التصوير

txt

إلهام شاهين تعلق علي ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: مالوش منافس وواثقين فى نجاحه

txt

العرض الخاص لفيلم حسن المصري.. اليوم

txt

فيلم وش في وش.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

العميل صفر.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

txt

إيرادات فيلم فوي فوي بشباك التذاكر مساء أمس

txt

933 مليون دولار إيرادات فيلم Oppenheimer منذ طرحه

txt

لقاء سويدان تعبر عن سعادتها بترشح الرئيس السيسي: مصر تغيرت للأفضل

txt

أحمد الفيشاوي يكشف ما خلف كواليس فيلم عادل مش عادل| صور

txt

شذى تغير جلدها بلون غنائي جديد ومزيكا مختلفة بعنوان "اجمدي"

مواد متعلقة

قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" قبل بدء التصوير

إلهام شاهين تعلق علي ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: مالوش منافس وواثقين فى نجاحه

العرض الخاص لفيلم حسن المصري.. اليوم

فيلم وش في وش.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

العميل صفر.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

إيرادات فيلم فوي فوي بشباك التذاكر مساء أمس

933 مليون دولار إيرادات فيلم Oppenheimer منذ طرحه

لقاء سويدان تعبر عن سعادتها بترشح الرئيس السيسي: مصر تغيرت للأفضل
الجريدة الورقية