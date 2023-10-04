الدولار يسجل أعلى مستوى له في 11 شهرًا

ارتفع سعر الدولار عالميًا أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، على خلفية بيانات قوية أظهرت زيادة فرص العمل فى الولايات المتحدة بشكل غير متوقع فى أغسطس الماضى، لتقترب من أعلى مستوى فى 11 شهرا.

ووصل مؤشر الدولار إلى 107.34 في أحدث قراءة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.03 % إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية .

وتراجع الين الياباني اليوم الأربعاء، بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو 2 % خلال جلسة أمس الثلاثاء، إلى 147.30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ أكتوبر 2022 .

ارتفع عائد السندات الألمانية خلال تداولات الأربعاء ليتجاوز 3% للمرة الأولى في أكثر من عقد زمني، في ظل عملية إعادة تسعير حادة تشهدها أسواق الدين العالمية .

وقفز عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.01%، بعدما سجل في سبتمبر أكبر مكاسب شهرية هذا العام والتي بلغت حوالي 40 نقطة أساس.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.