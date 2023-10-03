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ثقافة وفن

فيلم وش في وش.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

فيلم وش في وش 
فيلم وش في وش 

فيلم "وش في وش"، جاء في المركز الثاني والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

فيلم وش في وش 

إيرادات فيلم وش في وش 

وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 177,587 جنيها ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

 

أبطال فيلم وش في وش 

ويشار إلى أن يتناول فيلم وش في وش، قصص مختلفة بين كل ثنائى حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) وسلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامي مغاوري)، وحكاية عزيز (بيومي فؤاد) وزينب (سلوى محمد علي) وقصة كحول (محمود الليثي) وشيماء (دنيا سامي) إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) ومجدي (خالد كمال).

فيلم وش في وش 

وكانت طرحت الشركة المنتجة البوستر الأول لفيلم وش في وش، والذى تصدره محمد محموح وأمينة خليل، ومن المقرر البرومو خلال اليومين المقبلين ضمن عمليات الدعاية، والفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في اطار اجتماعى لايت.

 

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

يذكر أن محمد ممدوح يشارك أيضا فى فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

 

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل

أما أمينة خليل انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.

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الجريدة الورقية