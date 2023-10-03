بهاء سلطان برفقة تامر حسين في أغنية "دادينا"

كشف الشاعر تامر حسين عن تعاونه مع الفنان بهاء سلطان في أغنية "دادينا".

بهاء سلطان وتامر حسين

نشر تامر حسين صورته مع بهاء سلطان وكتب: “قريبًا دادينا مع صديقى الفنان بهاء سلطان ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم وهندسة صوت ماهر صلاح وإنتاج شركة روتانا”.

بهاء سلطان وتامر حسين

أعمال الفنان بهاء سلطان:

على جانب آخر، يستعد بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي في الكويت بمشاركة الفنان تامر عاشور، يقام يوم 13 أكتوبر.

من المقرر أن يقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه بالإضافة لأغنية جديدة يقدمها للمرة الأولى خلال الحفل.

طرح بهاء سلطان أغنية "شكر خاص" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.

كذلك طرح أغنية "العمر كله" وهي أيضًا من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عند طرحها.