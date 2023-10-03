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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إلهام شاهين تعلق علي ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: مالوش منافس وواثقين فى نجاحه

إلهام شاهين
إلهام شاهين

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكده دعم الرئيس قائلة، "كلنا معاه وواثقين في نجاحه ومالوش منافس".

 

إلهام شاهين

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

 

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

إلهام شاهين

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

 

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

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