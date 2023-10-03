الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نبيلة عبيد تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: الرجل المناسب في المكان المناسب

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

أعلنت نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، إنها تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدة أنه الرجل المناسب في المكان المناسب.

نبيلة عبيد

أشارت نبيلة عبيد إلى أن الرئيس السيسي حقق انجازات كثيرة ونتطلع لمزيد من الانجازات استمرارا للمسيرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

 

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

 

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

 

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

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