نشرة أخبار التوك شو.. فعاليات حكاية وطن و سر انخفاض سعر الذهب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الإيجار القديم حيث تطرق إلى أن القانون صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية.



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السيسي: الخوف من فقدان وحدات قانون الإيجار القديم عقبة أمام استغلال 2 مليون وحدة (شاهد)



أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن الانتخابات إحدى الآليات الكبرى الديمقراطية الحديثة، مضيفا أن ما يحدث في مصر حالة حراك سياسي.

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مصطفى الفقي: الانتخابات إحدى آليات الديمقراطية ومصر تشهد حالة حراك سياسي



قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إن مؤتمر حكاية وطن، الذي يعقد على مدار 3 أيام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصارحة كاشفة من قبل القيادة السياسية بما قدمته الدولة على الأرض ومردوده على الاقتصاد المصري.

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حكاية وطن مصارحة كاشفة من القيادة السياسية للمواطن.. فيديو



قال الإعلامي محمد الباز، إن المصريين خرجوا في 25 يناير 2011 بحسن نية، ولم يكن الشعب منتبه لمخطط الإخوان لإشاعة الفوضى في البلد.

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محمد الباز: 25 يناير أشر حدث شهدته مصر في التاريخ الحديث (فيديو)



كشف هاني جيد، رئيس شعبة الذهب، تفاصيل تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا في سعر جرام الذهب وخاصة عيار 21 في مصر حاليًا لم يحدث منذ مارس الماضي.

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شعبة الذهب تكشف سبب انخفاض أسعار المعدن الأصفر وموعد ارتفاعه (فيديو)



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي مؤسسة مستقلة وحيادية ولا تنحاز لأي طرف، لافتا إلى أنها تقوم بدورها بنزاهة وشفافية في إجراء الانتخابات الرئاسية.

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أحمد موسى: الهيئة الوطنية للانتخابات مؤسسة حيادية ولا تنحاز لأي طرف (فيديو)



أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أنه من شروط الترشح تزكية 20 نائب بالبرلمان، معقبا: “أنا أول واحد حصلت على تزكية 26 نائبا هم جميع أعضاء الهيئة البرلمانية من حزب الوفد، واستيفاء هذا الشرط للترشح للرئاسة.

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عبدالسند يمامة: كنت أول مرشح يحصل على تزكيات النواب بالرلمان (شاهد)



أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أنه لم يجد أي معوقات في مكاتب الشهر العقاري خلال جولته الميدانية اليوم.

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عبدالسند يمامة: لم أجد أي معوقات في مكاتب الشهر العقاري خلال جولته الميدانية (شاهد)



وجه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبل، رسالة لجموع المصريين، قائلا:" الاختيار الحسن في الانتخابات مرتبط بالبرنامج لكل مرشح، اسمع جيدأ لماذا أترشح، ورؤيتي، هذا هو المعيار الذي يجب أن نختار على أساسه".

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رئيس حزب الوفد يوجه رسالة للمصريين قبل الانتخابات (شاهد)



علق الإعلامي عمرو أديب، على فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، قائلا: «حصلت حاجة أول مرة أشوفها أن الرئيس السيسي استوقف وزير الزراعة ليسأله بشكل واضح، وفي حديثه شبه لوم أن الأرقام اللي بيقولها الوزير ليست كل الأرقام».

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عمرو أديب: الفترة المقبلة تحتاج إلى تغيير في الأفراد والسياسات (فيديو)



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه بتشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

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السيسي يوجه بتشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود الدولة بالذكاء الاصطناعي (فيديو)





قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين إنه لو لم تكن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من القمح لحدثت أزمة غير مسبوقة في البلاد بعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية.

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السيسي يفاجيء وزير التموين بأرقام لم يذكرها.. وعلى مصيلحي يعتذر (شاهد)

