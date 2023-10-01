عبدالسند يمامة: لم أجد أي معوقات في مكاتب الشهر العقاري خلال جولته الميدانية (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أنه لم يجد أي معوقات في مكاتب الشهر العقاري خلال جولته الميدانية اليوم.

وتابع "يمامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، والذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن من شروط الترشح تزكية 20 نائب بالبرلمان، معقبا: "أنا أول واحد حصلت على تزكية 26 نائب هم جميع أعضاء الهيئة البرلمانية من حزب الوفد، واستيفاء هذا الشرط للترشح للرئاسة، إلا أن بعض الوفديين أرادوا عمل توكيلات له، فقرر القيام بجولة ميدانية في الشهر العقاري ليرى ما يحدث، وتوجه لمكتبين.

وتابع: "ذهبت إلى مكتبين للشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين، ولم أجد أي مرشح آخر، لم أجد أي معوقات خلال الجولات الميدانية، مواطنين بيعملوا توكيلات بيسر وسهولة، وأخذت صور مع البعض".

وأشار إلى أن المناخ مناسب، وأنه أول من أعلن الترشح لرئاسة الجمهورية، لأنه رأى المناخ مناسب، قائلا: "كل من تعرض لي بالانتقاد، كانت لأسباب شخصية، ونحن لدينا برنامج متكامل يتكلم في الشأن الداخلي والدولي، وقلت إن النيل بالنسبة لنا حياة، قلت يجب تغير سياسات، لم أجد أي تعرض ولا اعتراض من الحكم، الأمور سلسة، والمناخ السياسي جيد، والفرصة مواتية للي مش عايز يتلكك، والتغيير ضرورة".