رئيس حزب الوفد يوجه رسالة للمصريين قبل الانتخابات (شاهد)

وجه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبل، رسالة لجموع المصريين، قائلا:" الاختيار الحسن في الانتخابات مرتبط بالبرنامج لكل مرشح، اسمع جيدأ لماذا أترشح، ورؤيتي، هذا هو المعيار الذي يجب أن نختار على أساسه".

وتابع "يمامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الانتخابي بوضوح، بعد المأخذ القانوني يتحدث عندما تنتهي فترة نظر الطعون"، متابعا:"الفرصة مواتية وإذا لم نغتنمها لا نلومن إلا أنفسنا".

وأشار إلى أنه أول من أعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه رأى أن المناخ مناسب، والمنافسة موجودة على المنصب الأول.

وواصل يمامة:" نحن لدينا برنامج متكامل يتكلم في الشأن الداخلي والدولي، وقلت إن النيل بالنسبة لنا حياة، قلت يجب تغير سياسات، لم أجد أي تعرض ولا اعتراض من الحكم، الأمور سلسة، والمناخ السياسي جيد، والفرصة مواتية للي مش عايز يتلكك، والتغيير ضرورة".