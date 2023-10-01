السيسي: الخوف من فقدان وحدات قانون الإيجار القديم عقبة أمام استغلال 2 مليون وحدة (شاهد)

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الإيجار القديم حيث تطرق إلى أن القانون صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية.

وقال "السيسي" خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الأحد، ما لم يكون هناك قانون قوى حاسم سريع للموضوع ده هنفقد الـ2 مليون وحدة والتى تقدر بتريليون جنيه، هذه الوحدات ايجاراتها ليست كالوحدات الجديدة، لأن فرصتها أريح للناس القريبين منها.

وتابع: “لماذا لا يتم مناقشة هذه النقطة بشكل جيد، يجى النقاش في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة يقولك دى مكتسبات أوعى تقرب.. يا حبيبى انت بتتكلم الناس اللى عملت المكتسبات دى الله يرحمهم ماتوا من زمان واللى موجود دلوقتى أحفادهم، طيب هما بيشكلوا ايه في الكتلة السكنية التي نفذ بها القانون إذن انت بتتكلم عن كلتلة سكانية سنة 1962”، مستطردا:" واللى كانوا موجودين ساعتها واستفادوا من العلاقة دى والعقد اللى تم.. طيب هو يبقى مدى الحياة ولا الموضوع ينتهى بقى، أنا بشوف المناقشات في الجرائد وبقراه.. الناس ماتت واللى بعدهم ماتوا وانت لسه ماسك في الموضوع".

وواصل السيسي:"حد يجيب أي مناقشة للموضوع ده في البرلمان أو على القنوات الحوارية اللي انت عملته شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون ثمنهم تريليون جنيه ، حرام علينا نفقد القيمة دي ويدهم الدكتور عاصم علشان يفضلوا مقفولين الكلام النظري فيها والواقع حاجة تانية الدولة حاجة تانية والناس، حبيبت اقولكم ان في موضوعات كتيرة الكلام النظرى فيها كتير والواقع حاجة تانية ، الدولة حاجة تانية ، مشيرا إلى أنه في سنة 67 وزير الدفاع الإسرائيلي قال الضربة دى لن يقوم منها الجيش المصرى إلا بعد 50 سنة ، انا قولت معقول على ما نقدر نستعيد عافيتنا نقعد 50 سنة معقول كنت بتفكر كده يا كامل وانت عندك 13 سنة تبكى علشان بلدك"

انطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن:

تضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستان وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

تفعيل المشاركة المجتمعية:

يأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مجالات السياسة الخارجية:

كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غدٍ الإثنين والذي يعد الأخير بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.