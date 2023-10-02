عمرو أديب: الفترة المقبلة تحتاج إلى تغيير في الأفراد والسياسات (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، قائلا: «حصلت حاجة أول مرة أشوفها أن الرئيس السيسي استوقف وزير الزراعة ليسأله بشكل واضح، وفي حديثه شبه لوم أن الأرقام اللي بيقولها الوزير ليست كل الأرقام».

وأشار أديب خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، إلى أن وزير الزراعة أوضح سبب عدم ذكره لكل الأرقام، لافتا إلى أن هذه الأرقام للشعب، حتى يعرفها، والرئيس السيسي حريص على توضيح كل الأرقام والمعلومات.

الفترة المقبلة تحتاج إلى عمل غير طبيعي وتغيير في الأفراد و السياسات

وتابع عمرو أديب: " الفترة المقبلة تحتاج إلى عمل غير طبيعي، وتغيير في الأفراد وتغيير في السياسات حتى نسنطيع تحقيق التوازن في ظل الظروف التي نعيشها حاليا، معلقا: «عايزين نوصل إننا إزاي نسوق العربية ببنزين أقل ولكن تمشي بنفس السرعة، وفي ناس عايز تخدم وتشارك وتحل».