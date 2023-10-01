الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى الفقي: الانتخابات إحدى آليات الديمقراطية ومصر تشهد حالة حراك سياسي

المفكر السياسي الدكتور
المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن الانتخابات إحدى الآليات الكبرى الديمقراطية الحديثة، مضيفا أن ما يحدث في مصر حالة حراك سياسي.

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مصطفى الفقي: الدولة حريصة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة محايدة (فيديو)

وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن مؤتمر حكاية وطن، والدي انطلق امس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد كشف حساب لما تم في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية و ليعلم الجميع ما تم. 

 السيسي يعمل على جعل الانتخابات الرئاسية عرسا حقيقيا


وتابع المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم المعاقل المغلقة، ويعمل على جعل الانتخابات الرئاسية عرسا حقيقيا.


 

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