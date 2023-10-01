الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حكاية وطن مصارحة كاشفة من القيادة السياسية للمواطن.. فيديو

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن

قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إن مؤتمر حكاية وطن، الذي يعقد على مدار 3 أيام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصارحة كاشفة من قبل القيادة السياسية بما قدمته الدولة على الأرض ومردوده على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك إنجازات تحققت بالفعل على أرض الواقع.


أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد أن التطوير الذي شهدته مصر شمل جميع  القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مبينا أن هناك العديد من المجالات استمرت لعقود طويلة مهملة لم تطالها يد التطوير.

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طموحات أكبر للمواطن


وشدد على أن هناك طموحات أكبر للمواطن المصري خلاف ما تحقق الفترة المقبلة، موضحًا أن العالم تأثر بجائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر استطاعت مواجهة والتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمات.


وأشار إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها مصر ساهمت بقوة في التصدي لأي تداعيات سلبية من هذه الأزمات، لافتا إلى أن الأزمات أثرت على معدل التضخم في العالم وأيضا وجود اضطراب حاد في الأسواق المالية بالنسبة لأسعار الفائدة.


كما أكد أن إجراءات وقرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة من أجل التخفيف على المواطن كانت مهمة، مبينا أن المشروعات الاجتماعية التي تنفذها القيادة السياسية لها أثر إيجابي أيضا في ظل الظروف الصعبة الحالية.

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