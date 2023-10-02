السيسي يفاجيء وزير التموين بأرقام لم يذكرها.. وعلى مصيلحي يعتذر (شاهد)

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين إنه لو لم تكن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من القمح لحدثت أزمة غير مسبوقة في البلاد بعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية

خريطة وخطة الدولة الخاصة بالصوامع والمحاصيل الزراعية

واستعرض وزير التموين، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، مساء الأحد خريطة وخطة الدولة الخاصة بالصوامع والمحاصيل الزراعية، قائلا: لدينا مجمع صوامع في توشكا بإجمالي 300 ألف طن، ومجمع أخر في دندرة إجمالي 120 ألف طن.

وعلق الرئيس السيسي على حديث وزير التموين، قائلا:" أنت حاطت الـ 45 ألف طن صوامع المتواجدين في الدلتا الجديدة..طب حاطت الـ 100 ألف طن المتواجدين في العاصمة الإدارية"، ليعتذر وزير التموين للرئيس السيسي، قائلا:"لا مش محسوبين والله ..أنا بعتذر وهوضح السبب"