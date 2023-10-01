الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شعبة الذهب تكشف سبب انخفاض أسعار المعدن الأصفر وموعد ارتفاعه (فيديو)

الذهب
الذهب

 كشف هاني جيد، رئيس شعبة الذهب، تفاصيل تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا في سعر جرام الذهب وخاصة عيار 21 في مصر حاليًا لم يحدث منذ مارس الماضي.

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55 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية في سبتمبر الماضي

 أسعار الذهب في مصر تشهد استمرارًا للتراجع:

 وأضاف رئيس شعبة الذهب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن أسعار الذهب في مصر تشهد استمرارًا للتراجع، حيث إن رفع سعر الفائدة في أمريكا سبب قوي في انخفاض أسعار الذهب حاليًا.

 وتوقع رئيس شعبة الذهب أن يرتفع سعر المعدن الأصفر مجددًا مع نهاية العام، ناصحًا بالشراء في هذا التوقيت نظرًا للتراجع الكبير في الأسعار.

 وهبطت أسعار الذهب إلى مستوى 1848 دولارًا للأونصة لينخفض خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.7% وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي.

 وسجل سعر الذهب انخفاضًا خلال الربع الثالث بنسبة 3.7% بعد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5%.

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