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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يوجه بتشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود الدولة بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه بتشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

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السيسي يوجه الشباب بدراسة قطاع الاتصالات.. فرصه كثيرة

وأضاف السيسي  خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «إحنا شايفين إن الموضوع ممكن يقفز مننا وقد لا نكون منتبهين بانعكاساته علينا سواء كمعرفة وتطور».

 الدولة لا تبخل على وزارة الاتصالات بأي شيء

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة وضع التشريعات اللازمة لهذا المسار و الدولة لا تبخل على وزارة الاتصالات بأي شيء، متابعا: «كل جنيه بيصرف في القطاع ده بتكون له تأثيرات كبيرة على مصر».

 

 

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