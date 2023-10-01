عبدالسند يمامة: كنت أول مرشح يحصل على تزكيات النواب بالرلمان (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أنه من شروط الترشح تزكية 20 نائب بالبرلمان، معقبا: “أنا أول واحد حصلت على تزكية 26 نائبا هم جميع أعضاء الهيئة البرلمانية من حزب الوفد، واستيفاء هذا الشرط للترشح للرئاسة، إلا أن بعض الوفديين أرادوا عمل توكيلات له، فقرر القيام بجولة ميدانية في الشهر العقاري ليرى ما يحدث، وتوجه لمكتبين”.

وتابع “يمامة” خلال تصريحاته ببرنامج “آخر النهار"، المذاع عبر فضائية “النهار”، اليوم الأحد، "ذهبت إلى مكتبين للشهر العقاري، لم أجد أي مرشح آخر، لم أجد أي معوقات خلال الجولات الميدانية، مواطنين بيعملوا توكيلات بيسر وسهولة، وأخذت صور مع البعض".

وواصل يمامة أن المناخ مناسب، وأنه أول من أعلن الترشح لرئاسة الجمهورية، لأنه رأى المناخ مناسب، قائلا: "كل من تعرض لي بالانتقاد، كانت لأسباب شخصية، ونحن لدينا برنامج متكامل يتكلم في الشأن الداخلي والدولي، وقلت إن النيل بالنسبة لنا حياة، قلت يجب تغير سياسات، لم أجد أي تعرض ولا اعتراض من الحكم، الأمور سلسة، والمناخ السياسي جيد، والفرصة مواتية للي مش عايز يتلكك، والتغيير ضرورة".

وأكمل أنه "لم يتشنج إلا طرف نعلمه، ورسالتي للمصريين، إن الاختيار الحسن في الانتخابات مرتبط بالبرنامج لكل مرشح، اسمع جيدًا لماذا أترشح، ورؤيتي، هذا هو المعيار الذي يجب أن نختار على أساسه، وسنعلن البرنامج بوضوح، بعد المأخذ القانوني يتحدث عندما تنتهي فترة نظر الطعون"، متابعًا: "الفرصة مواتية وإذا لم نغتنمها لا نلومن إلا أنفسنا".