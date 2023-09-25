نشرة أخبار التوك شو.. تطوير قناة السويس وبكاء عمرو أديب بسبب إمام عاشور

حرصت “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، موعد انتهاء مبادرة "زيرو جمارك" وسبب استقرار أسعار الذهب.

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موعد انتهاء مبادرة "زيرو جمارك" وسبب استقرار أسعار الذهب (شاهد)



تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن القناة الجديدة واستكمال المسيرة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، لزيادة معدل عبور السفن وتقديم خدمات التموين دون تغيير خط السير

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تطوير شامل في قناة السويس وأسامة ربيع: نسعى لتحويل المجرى الملاحي لممر أخضر



قال المحامي مختار نوح، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن أحمد طنطاوي لديه خطتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إما الانسحاب، أو الانتحار السياسي، مشيرًا إلى أنه يرى أن انسحابه هو الأقرب، لأنه فقد أغلب مؤيديه.

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مختار نوح: أحمد طنطاوي يحاول الاصطدام بالرئيس السيسي للقبض عليه



كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، تفاصيل طرح شركة آيفون هاتفًا جديدًا في الأسواق، لافتًا إلى أن سعر هاتف آيفون الجديد مرتفع بشدة في مصر مقارنة بالأسعار العالمية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامرتفع بشدة.. شعبة المحمول تعلق على سعر هاتف آيفون الجديد بمصر (فيديو)



علق الدكتور محمد الباز، على البوست المنتشر على السوشيال ميديا للجان الإخوان الإلكترونية، بهدف التشكيك في الدولة المصرية ومجهوداتها

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محمد الباز يكشف مخطط الإخوان للتشكيك في الدولة على السوشبال ميديا (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سعر الطماطم وصل ل20 أو 25 جنيهًا بسبب الانتقال من عروة زراعية للأخرى، معقبًا: "لا يوجد إنتاج طماطم في شهر سبتمبر".

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الديهي يزف بشرى سارة حول أسعار الطماطم



انتقد نبيل القط استشاري الطب النفسي مقترح النائبة أمال عبد الحميد بعودة إقرار العصا كأسلوب عقاب في المدارس بحجة تدهور سلوكيات الطالب المصري.

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استشاري طب نفسي يرد على مقترح برلمانية بعودة الضرب في المدارس (فيديو)



‏قالت الفنانة ياسمين صبري، إن الممثل أو المغني عبارة عن "براند" وعلامة تجارية، ويجب عليه الاستثمار في نفسه.

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ياسمين صبري تكشف عن مهنتها المفضلة حال عدم عملها بمجال الفن (فيديو)



كشف فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، عن موقفه بشأن تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، حال نجاحه في الانتخابات التي تقام 20 أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه ليس أمامه خيار سوى تقسيط الغرامة.

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فاروق جعفر يكشف مفاجأة عن موقف غرامة كهربا حال فوزه برئاسة الزمالك (فيديو)



قال الإعلامي عمرو أديب، إن هدفي الأهلي اليوم، اللذان أحرزهما حسين الشحات، صناعة إمامية عاشورية، مؤكدا أن إمام عاشور سيطلق عليه أسم "إمام أسيست".

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كل ما يعمل أسيست أعيط... عمرو أديب يشيد بأداء إمام عاشور (فيديو)

