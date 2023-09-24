مرتفع بشدة.. شعبة المحمول تعلق على سعر هاتف آيفون الجديد بمصر (فيديو)

كشف محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، تفاصيل طرح شركة آيفون هاتفا جديدا في الأسواق، لافتا إلى أن سعر هاتف آيفون الجديد مرتفع بشدة في مصر مقارنة بالأسعار العالمية.

وأضاف رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن سعر هاتف آيفون الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى ألف دولار أمريكي، وفي دولة فرنسا ودولة بريطانيا ألف يورو، و 1200 يورو فقط.

سعر هاتف آيفون في مصر حاليا 95 الف جنيه

وتابع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن سعر هاتف آيفون أكثر من 7 آلاف درهم في الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن سعر هاتف آيفون الجديد في مصر كان 99 ألف جنيها وانخفض إلى 95 الف جنيها، وهو أحدث هاتف في السوق حاليا من شركة أبل.