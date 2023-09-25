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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فاروق جعفر يكشف مفاجأة عن موقف غرامة كهربا حال فوزه برئاسة الزمالك (فيديو)

محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم كهربا

كشف  فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، عن موقفه بشأن تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، حال نجاحه في الانتخابات التي تقام 20 أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه ليس أمامه خيار سوى تقسيط الغرامة.

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التفاهم مع الأطراف على سداد المبلغ بالأقساط  مع وجود ضامن  

وقال فاروق جعفر خلال لقاءه في برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:" مقدرش اشترط عليه أنه يبقى  السداد كاش ممكن كهربا ببساطة في حال الضغط يقول مش مكمل لعب وتروح عليك الفلوس  نتفاهم مع الأطراف   على سداد المبلغ بالأقساط  مع وجود ضامن لذلك،  لكن فكرة الضغط على اللاعب  هيفيد في إيه؟ هستتفيد إيه ؟النادي محتاج الفلوس دي لكن في نفس الوقت التقسيط أفضل حل".

طريقة التعامل مع أزمة شيكابالا

وحول  طريقة التعامل مع أزمة شيكابالا وتسببها في أزمة القيد، قال فاروق جعفر: "لازم نقعد معاه ونرجع نتكلم معاه  ونشوف نحلها إزاي وهو لاعب عظيم ولديه جماهيرية كبيرة، ولابد أن يكون هناك حل ".
 

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