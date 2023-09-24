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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الديهي يزف بشرى سارة حول أسعار الطماطم

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سعر الطماطم وصل ل20 أو 25 جنيهًا بسبب الانتقال من عروة زراعية للأخرى، معقبًا: "لا يوجد إنتاج طماطم في شهر سبتمبر".


 وتابع، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر من أكبر الدولة المنتجة في العالم من محصول الطماطم، وتحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم وتصدر الطماطم بصورة كبيرة، ولكن يقع الإنتاج عند الانتقال من عروة للأخرى، ولذلك ترتفع الأسعار في شهر أبريل، وسبتمبر بالتحديد لهذا السبب.

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 ولفت إلى أن إنتاج العروة النيلية تبدأ في شهر أكتوبر، وتظهر العروة الشتوية لفترة أطول وتستمر في شهر يناير وفبراير ومارس، مشيرًا إلى أن أسعار الطماطم بدأ ينخفض خلال المرحلة الحالية.

 وأكمل: "الطماطم بدأت تنخفض ل15 جنيهًا، بسبب دخول الإنتاج الجديد من العروة النيلية التي تبدأ في شهر 10، الأسعار بدأت تنخفض، وترجع لطبيعتها مرة أخرى".

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