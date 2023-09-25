ياسمين صبري تكشف عن مهنتها المفضلة حال عدم عملها بمجال الفن (فيديو)

‏قالت الفنانة ياسمين صبري، إن الممثل أو المغني عبارة عن "براند" وعلامة تجارية، ويجب عليه الاستثمار في نفسه.

‏وأضاف ياسمين صبري خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو أديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" مساء اليوم أنها لو لم تكن ممثلة كانت ستصبح سيدة أعمال أو محاميه.

وأشارت ياسمين صبري إلى أنها فضلت أن تكون محاميه لو لم تكن ممثلة بسبب أنها تستطيع أن تتناقش لمدة طويلة وصبورة ومرنة جدا نفسيا، وأنها لا تكون أي عداءات وتطور نفسها يوميا.

وأوضحت أن الناس دائما تسأل عن موضوع الفلوس والملابس وكل هذه الأمور، مؤكدة أنها ترى الكثير من التعليقات على هذا الأمر ولكن الناس لا تعلم أنها لا تصرف جنيه واحد وأن "البرندات" والعلامات التجارية الكبيرة تطلب أن تصبح سفيرة لها وهذا يدعي الترويج غير المباشر.