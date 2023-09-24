محمد الباز يكشف مخطط الإخوان للتشكيك في الدولة على السوشبال ميديا (فيديو)

علق الدكتور محمد الباز، على البوست المنتشر على السوشيال ميديا للجان الإخوان الإلكترونية، بهدف التشكيك في الدولة المصرية ومجهوداتها، قائلا: "الرئيس السيسي عمل حاجات كتير جدا من 10 سنين، ولكن اللجان الإلكترونية للخرفان بتشوشر على أي إنجاز".

وقال محمد الباز، خلال تقديمه ببرنامج آخر النهار المذاع على شاشة النهار، أن مخطط الإخوان يتمثل في إثارة البلبلة على السوشيال ميديا، والطعن في إحدى مؤسسات الدولة، وادعاء وجود مشكلة، موضحا أن هذه المنشورات تكون لغرض ما، بالإضافة إلى أنها تحظى بالعديد من المتابعين الإخوان.

إصرارا من جماعة الإخوان على الطعن في الدولة وإنجازاتها

وأضاف محمد الباز: "فيه استنساخ في الكذب، يكذبوا الكذبة ويستنسخوها، نحن أمام حالة لا بد أن ننتبه لها؛ لأنها تعكس إصرارا من هذه الجماعة على الطعن في الدولة وإنجازاتها"، مضيفا: "ده مش هزار، لكنه ضرب في العمق بمؤسسات الدولة".

وشدد على أهمية انتباه الجميع والحرص من هذه اللجان الإلكترونية، وكذلك هذا النوع من المنشورات، معلقا: "شيء مقزز جدا".