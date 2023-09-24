الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تطوير شامل في قناة السويس وأسامة ربيع: نسعى لتحويل المجرى الملاحي لممر أخضر

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن القناة الجديدة واستكمال المسيرة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، لزيادة معدل عبور السفن وتقديم خدمات التموين دون تغيير خط السير، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل وقت الانتظار في الممر المائي التجاري الأكبر والأهم على مستوى العالم.

أوضح، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى إلى تحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر، إلى جانب إضافة خدمات إصلاح السفن تحت خط الماء.

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أسامة ربيع يرد على خطة الممر الجديد.. قناة السويس صعب يكون لها بديل

تحقيق عوائد ضخمة

وبيّن أنه تمّت إضافة خدمة تغيير الأطقم بما يسهل من عملية عبور السفن، لافتا إلى أن حجز جميع خدمات القناة متاح عبر موقع الهيئة من أي مكان في العالم توفيرا للوقت.

 

وكشف أن قناة السويس حققت عوائد كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة للجهد المتواصل من العاملين في الهيئة باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تضمن سلامة السفن، موجها الشكر لجميع رجال قناة السويس قدموا كل ما لديهم للارتقاء بمستوى الخدمات.

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