استشاري طب نفسي يرد على مقترح برلمانية بعودة الضرب في المدارس (فيديو)

انتقد نبيل القط استشاري الطب النفسي مقترح النائبة أمال عبد الحميد بعودة إقرار العصا كأسلوب عقاب في المدارس بحجة تدهور سلوكيات الطالب المصري، قائلاً: “ اللي عندهم مرض نفسي وهم كبار وغير قابل للعلاج بيكون تعرضوا للضرب وهم صغيرين”.



وأوضح في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن كثير من المدرسين في الماضي كانوا يمارسون العنف ضد الطالب حتى يجبره على أخذ دروس في السناتر قائلاً : " بعض العنف كان بيمارس علينا عشان نأخذ دروس خصوصية.

مصر منعت العقاب البدني والضرب سنة 1998

ولفت إلى أن مصر منعت العقاب البدني سنة 1998، والمطالبة بعودة الضرب بالعصا عودة للوراء ولا يمكن أخذ النموذج التعليمي الأمريكي كنموذج ينطبق على التعليم المصري.

وطالب “القط” النائبة آمال عبدالحميد بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل الموجودة في المدارس للوصول لحل قائلاً : " عشان نوصل لحلول مش ناخد حلول من العصور القديمة لازم نشتغل صح .