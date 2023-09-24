موعد انتهاء مبادرة "زيرو جمارك" وسبب استقرار أسعار الذهب (شاهد)

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، موعد انتهاء مبادرة "زيرو جمارك" وسبب استقرار أسعار الذهب.

وقال "فرج" خلال تصريحاته ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن أسعار الذهب في مصر مستقرة منذ فترة طويلة منذ تطبيق مبادرة "زيرو جمارك" ودخول كميات كبيرة من الذهب تقدر بطن ونصف سبائك وجنيهات للسوق المصري.

وأضاف أن أسعار الذهب حاليًا قريبة من السعر العالمي جدًا جدًا، حيث أن سعر الذهب في مصر أعلى بـ 700-800 جنيه فقط عن السعر العالمي، موضحًا أن الذهب مخزن قيمة جيد للأفراد والدول، وهو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع دول العالم.

وأشار فرج إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة يعطي استقرار لأسعار الذهب، كما أن الفيدرالي الأمريكي ثبت سعر الفائدة أيضًا وهو ما ساعد على ارتفاع سعر وقية الذهب عالميًا، منوهًا بأن مبادرة "زيرو جمارك" مازالت مستمرة وسوف تنتهي في نوفمبر المقبل.

وواصل فرج أن وزير التموين يأمل أن يتم مدها 6 أشهر أخرى؛ لكونها كان لها تأثير جيد على استقرار السوق المصري، تسهم في تعويض تراجع إيرادات المصريين بالخارج.

وأكمل أن الذهب أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة ويجب تنويع مصادر الاستثمار وتقسيم الادخارات بين الذهب والاستثمار البنكي والعقارات.