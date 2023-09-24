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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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كل ما يعمل أسيست أعيط... عمرو أديب يشيد بأداء إمام عاشور (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هدفي الأهلي اليوم، اللذان أحرزهما حسين الشحات، صناعة إمامية عاشورية، مؤكدا أن إمام عاشور سيطلق عليه أسم "إمام أسيست".

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‏وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية “إم بي سي” ،مساء اليوم : “إمام لا يفعل شيء غير إنه يقوم بعمل الأسيست، ويروح يبوس وأنا أعيط”.

حسين الشحات أحرز هدفين  مزيكا

وتابع عمرو أديب: "حسين الشحات أحرز هدفين  مزيكا، وبرغم إني زملكاوي، ولكن الهدفين غاية في الروعة، والهدفين من صناعة إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، ولاعب الأهلي الحالي".

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