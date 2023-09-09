مصطفى وزيري يكشف تفاصيل تطوير منطقة أهرامات الجيزة

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل تطوير منطقة أهرامات الجيزة، قائلا: إن رئيس الوزراء أثنى على أداء الأثريين ووضعهم المعروضات داخل المتحف المصري الكبير، وذلك عقب جولته التفقدية للمتحف المصري الكبير.

منطقة أهرامات الجيزة

وقال الدكتور مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع الزائرين الأجانب من خلال شركات السياحة القادمين بـ«أتوبيسات» خاصة سيتم ركنها في باركينج، ثم يبدأ السياح رحلاتهم وفقا للبرنامج الموضوع لهم.

وأضاف أنه سيتم استخدام أتوبيسات صديقة للبيئة خلال زيارة السياح منطقة الأهرامات، كما أن الجداران سيعرض عليها تاريخ الأهرامات وصور الملوك الثلاثة للأهرامات.

وتابع: مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة شامل، سيقدم كافة الخدمات للسائحين، وتوفير دورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين.

وأوضح مصطفى وزيري، أنه لن يتم الاستغناء عن الخيالة وسيتواجدون في منطقة التريض بالأهرامات، مشيرًا إلى أن الممشى السياحي عبارة عن «كوبري» بين الأهرامات والمتحف الكبير.

وأكمل: يتم تحديث مشروع الصوت والضوء لكي يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، كما أن تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير سيكون نقلة حضارية عالمية في السياحة.

وأشار وزير إلى أن هناك جميع قطع توت عنخ آمون ستكون جاهزة بالكامل، وسيتم نقل جميع قطع توت عنخ آمون قبل افتتاحه بـ10 أيام، لافتًا إلى أنه تم نقل 57 ألف قطعة أثرية حتى الآن.



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