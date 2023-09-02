كم عمر الأهرامات؟ براعة الفراعنة التكنولوجية

تعد الأهرامات رموزًا مميزة لقوة الفراعنة القدماء وبراعتهم التكنولوجية التي لا تزال تهيمن على الأفق المصري. ولكن متى تم بناء الأهرامات لأول مرة؟ ولماذا تم بناؤها في المقام الأول؟

تم بناء أول هرم في مصر على يد الفرعون زوسر الذي حكم منذ ما يقرب من 4700 عام.

وبعد أكثر من ألف عام، تم بناء آخر هرم في مصر القديمة لفرعون لأحمس الأول منذ حوالي 3500 عام.

وبعد ذلك تم دفن حكام مصر في مقابر تحت الأرض في وادي الملوك.

وبعبارة أخرى، تم بناء الأهرامات المصرية القديمة في الفترة ما بين حوالي 2700 قبل الميلاد. و 1500 قبل الميلاد. وهذا يجعل أقدم الأهرامات في نفس عمر ستونهنج تقريبًا، الذي تم بناؤه في البداية قبل ما بين 4000 إلى 5000 عام. لكن الأهرامات أقدم بكثير من الهياكل القديمة الأخرى، بما في ذلك معبد البارثينون (447 قبل الميلاد)، وسور الصين العظيم (220 قبل الميلاد)، والكولوسيوم (80 م). ومع ذلك، فإن معبد جوبيكلي تيبي من العصر الحجري الحديث في تركيا أقدم من 11000 إلى 12000 سنة مضت.

هرم مصر الأول



يتكون هرم زوسر من ست طبقات وتم بناؤه في الأصل كنوع من المقابر المستطيلة المعروفة اليوم باسم المصطبة (كلمة عربية تعني "مقعد") قبل توسيعها إلى هرم مدرج.