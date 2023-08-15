وزيري: السيسي وفر حياة كريمة لأهالي القاهرة التاريخية ولا مساس بالمواقع الأثرية (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن منطقة القاهرة التاريخية كانت مسجلة بمنطقة التراث العالمي "اليونسكو"، لما لها من أهمية ومن المناطق المميزة عالميا، ولكن بعد أحداث 2011 عانت من الإهمال.





وقال وزيري، خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن القيادة السياسية والحكومة اهتمت بتطوير القاهرة التاريخية، مؤكدا أن الرئيس السيسي وفر الحياة الكريمة لأهالي القاهرة التاريخية.

لا مساس بالمواقع الأثرية أثناء عملية التطوير



وتابع مصطفى وزيري، أنه لا مساس بالمواقع الأثرية أثناء عملية التطوير التي تحدث للقاهرة التاريخية، مؤكدا أن مسجد السيدة نفسية ليس مسجلا ضمن المجلس الأعلى للآثار، وجميعنا رأينا الإشادة التي تمت بعد تطوير المنطقة.