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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزيري: السيسي وفر حياة كريمة لأهالي القاهرة التاريخية ولا مساس بالمواقع الأثرية (فيديو)

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن منطقة القاهرة التاريخية كانت مسجلة بمنطقة التراث العالمي "اليونسكو"، لما لها من أهمية ومن المناطق المميزة عالميا، ولكن بعد أحداث 2011 عانت من الإهمال.
 

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مصطفى وزيري يتفقد قاعات معرض آثار رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا 


وقال وزيري، خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن القيادة السياسية والحكومة اهتمت بتطوير القاهرة التاريخية، مؤكدا أن الرئيس السيسي وفر الحياة الكريمة لأهالي القاهرة التاريخية.

لا مساس بالمواقع الأثرية أثناء عملية التطوير


وتابع مصطفى وزيري، أنه لا مساس بالمواقع الأثرية أثناء عملية التطوير التي تحدث للقاهرة التاريخية، مؤكدا أن مسجد السيدة نفسية ليس مسجلا ضمن المجلس الأعلى للآثار، وجميعنا رأينا الإشادة التي تمت بعد تطوير المنطقة.

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