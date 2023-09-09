الأسر والشركات مثقلة بالديون.. أوروبا تتدحرج نحو هاوية الإفلاس

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، حيث تعاني العديد من الأسر والشركات من أزمة الديون.

أزمة الدين في أوروبا

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذّرت من موجة إفلاس تهدد شركات مؤثرة في بنية الاقتصاد الأوروبي؛ بسبب ارتفاع مستوى الديون.

وأشارت المنظمة في أحدث تقرير لمنطقة اليورو إلى أنه في بعض الدول تكون الأسر والشركات مثقلة بالديون وبالتالي معرضة للزيادات في تكاليف التمويل.

وأضافت أن المستويات المرتفعة لديون الشركات تهدد بموجة من حالات الإفلاس، وكانت أكبر زيادة في حالات الإفلاس في قطاعات الخدمات مثل الإقامة والتنقل.



لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

