نقيب المحامين يُكرم خريجي الدورة التاسعة من دورات الأكاديمية العسكرية

كَرمَ نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، المحامين خريجي الدورة التاسعة من دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بإهدائهم درع نقابة المحامين، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر النقابة العامة للمحامين.

وهنأ نقيب المحامين الخريجين على حصولهم على «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، والتي عقدت بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، وطالبهم بضرورة استكمال باقي دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، لما يعود بالنفع على السادة المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.

وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين كانت حريصة كل الحرص على إقامة دورات الأكاديمية في أندية المحامين على مستوى الجمهورية، لرفع المشقة والمعاناة عن كاهل المحامين وأسرهم.

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة نجحت في التوصل إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة، إلى جانب الحصول على تخفيض قيمة دورات الأكاديمية من 650 جنيهاً إلى 450 وذلك للسادة المحامين وأسرهم.

شارك في التكريم، عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، و محمد كركاب عضو المجلس، و حازم طه، نقيب الفيوم، و فخري الهمامي، منسق عام دورات الأكاديمية.