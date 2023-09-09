وكيل تعليم قنا يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، اجتماعاً موسعا، بديوان المديرية، لمناقشة خطة العمل والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.2023/2024م، وتأكيد تفعيل القرارات الوزارية، في حضور منال الوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة، و مديرى عموم الإدارات التعليمية، وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة، وسيد مرزوق موجه أول التربية الاجتماعية، ومحمد حميد إدارة التخطيط، ومحمد سعد البيئة والسكان، ومنصور أبو جبل مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وتناول الاجتماع عدداً من النقاط المهمة والرئيسية تم مناقشتها خلال الاجتماع، منها التأكيد على استعدادات الإدارات التعليمية لبدء العام الدراسي الجديد، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، ومناقشة الكتاب الدورى رقم 33 بتاريخ 7/9/2023 والخاص بإجراءات الاستعداد للعام الدراسي 2023/2024 والانتهاء من جميع الإجراءات والتي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة، وموقف تسليم الكتب المدرسية، والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين بجميع الإدارات التعليمية. وكذلك مناقشة الكتاب الدورى رقم 67 الصادر بتاريخ 5/9/2023 بشأن مواصفات الزى المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية الخاصة لترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسات التعليمية.

ووجه السيد، بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية تضم عضو تخطيط وعضو متابعة وعضو ميدانى لإعادة فحص وتقييم مبانى المدارس الموجودة بكل إدارة وإعداد تقرير عن المبانى غير الصالحة لرفعها للهيئة بالوزارة، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية الموجودة على السلالم داخل المدارس.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الانتهاء من توزيع المعلمين الجدد ضمن مسابقة ال 30 ألف معلم وتسكينهم على مناطق العجز بموجب الشهادة المؤمنة مسوغ التعيين، والاستعداد لعمل معارض أهلاً مدرستى، بالتنسيق مع الوحدة المنتجة على مستوى جميع الإدارات، والتحذير من البيع داخل المدارس سواء الحكومية أو الخاصة.

وتناول الاجتماع، التأكيد على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى وتفعيل حصة الريادة المدرسية، وكذلك حصص المشاهدة بالتنسيق مع مدرس الفصل ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

وأكد وكيل الوزارة على التواصل والتنسيق التام مع مديرى الأمن لوضع خطة لتأمين المدارس والمنشات التعليمية لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين داخل محيط المدارس.

كما شدد وكيل الوزارة على عدم إجراء أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى مديرية أخرى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى حظر تواجد واستخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائياً مع السماح بالهاتف غير المزود بكاميرا للطلاب والمعلمين، كما شدد على الإدارات المعنية، بتكثيف المتابعات اليومية على جميع مدارس المحافظة وحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسميات من الطلاب وأولياء أمورهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك ورفع تقارير يومية بما تم إنجازه على أرض الواقع.

ووجه وكيل الوزارة، بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم بالمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربوياً مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح، وكذلك حظر التعامل مع أى جهات إعلامية أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والمعنية بالوزارة.