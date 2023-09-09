الأسعار الجديدة لتذاكر برج القاهرة

برج القاهرة… كشفت صفحة برج القاهرة عن زيادة أسعار التذاكر الخاصة بالبرج للمصريين والأجانب والأطفال

وتشمل قائمة التذاكر الآتى:-

سعر تذكرة للفرد المصري 70 جنيها، وتذكرة الأعياد الرسمية والعطلات للمصريين 100 جنيه، و250 جنيها للجنسيات الأخرى.

وتضمن كشف الأسعار:

تذاكر المنظار المحمول بتكلفة 50 جنيها مصريا، و10 جنيهات لتذكرة التليسكوب، و300 جنيه رسوم للكاميرا الاحترافية.

ويعتبر برج القاهرة من أشهر المعالم السياحية، حيث يتميز بسمات عمرانية وشكلية تخصه، وتم تصميمه على شكل زهرة اللوتس التي ترمز إلى الحضارة الفرعونية القديمة والذي يرجع تصميمه إلى المهندس نعوم شبيب.

ارتفاع برج القاهرة أعلى من الهرم الأكبر"خوفو" بـ43 مترا، وقد تم بناء البرج ما بين عامي 1956 و1961 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقام بالمشاركة في بنائه نحو خمسمائة عامل مصري باستخدام الخرسانة المسلحة، حيث وصلت تكلفة بناء برج القاهرة وصلت لـ 6 ملايين جنيه، وتم ترميمه في 2008 بتكلفة 15 مليون جنيه