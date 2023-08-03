بين السطور

الخميس 03/أغسطس/2023 - 09:45 م 8/3/2023 9:45:00 PM

عقب إعلان الشركة المنظمة لحفل الرابر الأمريكى المثير للجدل فى بلاده رسميا إلغاء الحفل الذى دعت لإقامته فى منطقة الأهرامات، والذى كان مقررا لإقامته أواخر الشهر الماضى إثر الرفض الجارف من رواد السوشيال ميديا لهذا الحفل بمصر لما له من تاريخ تحريضى لجمهور حفله بالتدافع وكسر الحواجز الأمنية، وعلى الرغم من تأكيدات الشركة المنظمة على إقامة الحفل فى موعده مرارا وتكرارا، ومحاولتها السير عكس اتجاه الرفض الشعبى لهذا الحفل ولصاحبه صاحب الطقوس الغريبة وغير المألوفة، وبعد دعوات لإلغاء حفل ترافيس سكوت.

يأتى هذا القرار بعد أن انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى، بضرورة إلغاء الحفل، وتصدر هشتاج «إلغاء حفل ترافيس» موقع تويتر، وسط اتهام المغردين بأن الرابر العالمى ماسونى وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوسا شيطانية، مما جعل الرابر نفسه يخرج بتصريحات تلعب على الوتر الدينى من نوعية إنه مسيحى ويذهب إلى الكنيسة وليس له طقوس ماسونية وإنه سوف يقيم الحفل فى موعده بالهرم، إلا أن الجبهات الرافضه له كانت أقوى منه ومن ألاعيب التصريحات التى أطلقها، كذلك موقف نقابة الموسيقيين بمصر وما أعلنته فى بيانها الرسمى باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية فى مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة فى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ووزارة القوى العاملة، والتى أكدت فى بيانها على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير، وأشار البيان الذى أعلنته الشركة المنظمة لحفل مغنى الراب الأمريكى ترافيس سكوت إلى إلغاء الحفل، وذلك بعد الجدل الذى أثير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وأكدت النقابة أن إلغاء حفل ترافيس سكوت فى الأهرامات جاء من جانب الشركة المنظمة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار البيان إلى أن النقابة تأكدت من سقوط وفيات وجرحى فى حفلات سابقة للمطرب العالمى، مضيفا أن المطرب كان يحرض الحاضرين على اختراق الحواجز مما يعرضهم للأخطار، وأن إلغاء هذا الحفل انتصار لنقابة المهن الموسيقية، وكشفت النقابة أن مجلس النقابة برئاسة النقيب أصدر قرارا بإجراء تحقيق فورى لمعرفة من أصدر ترخيص حفل المطرب دون التأكد من خلفية ترافيس سكوت، وتم توقيع عقوبات مغلظة ضد المتسبب فى ذلك، ليأتى أيضا رد الشعب الأمريكى الذى أشاد بقرار إلغاء حفل مطرب الراب ترافيس سكوت بمصر، وسرعان ما انهالت تعليقات الأجانب الإيجابية بعد إعلان قرار الإلغاء بشكل رسمى والتى جاءت كالآتى: رائع سجلى ملاحظات يا أمريكا، من الجيد أن يبقى هناك دولة تحافظ على قيمها ومبادئها وقواعدها، عاشت مصر.. تعلمى يا أمريكا، عمل رائع يا مصر من الجيد رؤيته، بلد ما زال محافظا على الأخلاق والقيم. ومنهم من قال إن الشعب الأمريكى سعيد بقرار إلغاء حفل ترافيس سكوت، والشعب الأمريكى يشيد بقرار إلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات.

إن المتابع لتاريخ حفلات هذا الرابر يجد أن الاتهامات التى توجه له من شرطة بلاده عقب حدوث مصائب فى حفلاته اتهامات واحدة ومنها تحريض الجمهور على كسر البروتوكولات والحواجز الأمنية وتعريض حياة الأشخاص للخطر، والسلوك غير المنضبط، وفى كل مرة ينفى ثم يعود لأقرانه مذنبا، تفتكروا ان هذا التكرار الذى أودى بحياة ناس وإصابة آخرين من جمهوره كان مجرد صدفة؟ وماذا يريد من الأهرامات؟. إذن سكوت مش هاتغنى هنا، وتحيا مصر وشعبها العظيم.. تحيا مصر.