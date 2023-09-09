نشرة أخبار التوك شو.. تفاصيل إنشاء جامعة للنقل وأسرار جديدة بمفاوضات انتقال صلاح للسعودية

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه يوجد بعض الكارهين لمصر الذين يصدرون الشائعات ويحاولون تصدير صورة غير صحيحة لمصر فيما يتعلق بالتعاقد مع قطار تالجو.

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كامل الوزير: تعاقدنا مع قطارات تالجو أرخص من فرنسا بسبب تدخل السيسي (شاهد)



أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم العمل في الوقت الحالي على إنشاء جامعة النقل لتكون متخصصة في النقل، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، لتكون للمرة الأولى في مصر، وتلك الجامعة ستخرج للنور قريبا.

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كامل الوزير يكشف تفاصيل إنشاء جامعة للنقل (شاهد)



كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، دلالة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين بالهند.

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خبير سياسي يكشف رسالة السيسي للعالم في قمة العشرين (فيديو)



هنأ حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، جميع الفلاحين بعيدهم ، معقبا: " يجب أن أهنئ الرئيس السيسي في هذا العيد بشكل خاص، خاصة أن الفلاح المصري شهد في عهده العيد بشكل يومي.. إحنا كل يوم في عيد بسبب الرئيس السيسي على الأرض، مش كلام زي زمان، لأن الحكومة المصرية تقدم أدوار جديدة".

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نقيب الفلاحين : عايشين كل يوم في عيد بسبب الرئيس السيسي (فيديو)



قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إنه كان منحازًا أن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول، لن يغادر نادي ليفربول، على الرغم من أن آراء كثيرة كانت ترى أنه سينتقل لنادي اتحاد جدة.

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محمد الباز: "محمد صلاح انتصر لنفسه بالبقاء في ليفربول ويبحث عن مجده"



قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة لديها مجموعة من القواعد الفنية الملزمة تحدد آلية دخول أي سلعة لمصر، وهذه المجموعة تضم محتوى من بقايا المبيدات والعقاقير الطبية، والمواد الكيماوية، والمواد الملامسة للطعام، وكل ما هو له علاقة بمحتوى المادة الغذائية.

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سلامة الغذاء: كل الدواجن واللحوم المستوردة مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية (فيديو)



علَّقت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة انتهاء الخلاف بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق؛ بعد تصدرهما لعناوين المواقع الإخبارية، وحديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، مشددة على أن هذه القضية شغلت اهتمام الكثيرين؛ بسبب تعاطف الجمهور مع ريم، والمطالبة بضرورة إعطائها حقوقها، وإنهاء العلاقة بينهما في هدوء.

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رضوى الشربيني تتراجع عن تعاطفها مع مريم عاطف.. وتعتذر لحسن شاكوش (شاهد)



كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت، عن تفاصيل مثيرة حول محاولات اتحاد جدة السعودي لضم نجم منتخب مصر محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن 11 مسئولًا من اتحاد جدة زاروا إنجلترا قبل إغلاق نافذة الانتقالات بساعات قليلة، حيث تم تقديم عرض لضم صلاح بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني.

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كواليس مفاوضات 11 مسئولا سعوديا في إنجلترا لضم محمد صلاح (فيديو)

