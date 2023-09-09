آخر مستجدات العمل بالمتحف المصري الكبير

في إطار جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت لـ المتحف المصري الكبير، لمتابعة سير العمل به في ضوء التشغيل التجريبي له، تعرف على آخر مستجدات الأعمال به:

المتحف المصري الكبير

تم الانتهاء من المبنى الرئيسي للمتحف شاملًا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة وتضم مبنى الدخول والتذاكر، ومطعم الأهرامات، ومبنى متعدد الاستخدام، وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة، ومناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة والحدائق المحيطة.

- قاعات العرض الرئيسية:-

تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزات العرض المتحفي بنسبة 100%، كما انتهي فريق العمل من وضع وتثبيت وتأهيل القطع الأثرية الثقيلة علي القواعد الخاصة بها بنسبة 91%، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع وتثبيت 65 فاترينة من إجمالي 159 فاترينة خاصة بالآثار الصغيرة والمتوسطة.

يدور سيناريو العرض المتحفي الخاص بتلك القاعات حول ثلاثة موضوعات رئيسية وهي، المجتمع والملكية والعالم الآخر، لتضم قطع أثرية مختلفة الأشكال و الأحجام منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني.

المتحف المصري الكبير

- متحف مركب خوفو:-

سوف يضم المتحف ولأول مرة مركبي الملك خوفو الأولى والثانية. وقد تم نقل المركب الأولى من مكان عرضها بمنطقة أهرامات الجيزة في أغسطس عام 2021، أما المركب الثانية فقد تم نقل الألواح الخشبية والقطع الأخرى الخاصة بها، على مراحل من داخل الحفرة التي تم الكشف عنها بداخلها بالقرب من هرم الملك خوفو والجاري ترميمها وإعادة تجميعها ليتم عرضها مع المركب الأول داخل المتحف.

المتحف المصري الكبير

وعن نسبة الأعمال بمتحف مركب خوفو فقد انتهت نسبة الأعمال الإنشائية بالمبنى بنسبة 100 % وتجاوزت نسبة التشطيبات الداخلية 87%

وعن محاكاة حفرة المراكب انتهت جميع الأعمال الإنشائية وكذلك الأثرية متمثلة في وضع الأحجار الأثرية على الحفرة بنسبة 100%، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال العرض المتحفي الخاص بمتحف مراكب الملك خوفو والتي بلغت نسبة الإنجاز بها إلى 78%.