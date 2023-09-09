البحر الأحمر تكثف المرور الدورى على المستشفيات

قامت الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي بمديريةالصحة بالبحرالأحمر، اليوم السبت، برفقه دكتورة زهور يوسف مدير ادارة الحميات بالمرور علي مستشفى حميات الغردقة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

وتم تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تم المرور علي العيادات الخارجية ومتابعة تردد المرضي و دفاتر التسجيل الخاصة بالمرضي

والمرور علي قسم الاشعة والمعمل

واكد الدكتور اسماعيل العربي علي ضرورة تكثيف المرورات الاشرافية وضرورة رضا المنتفعين

وقام الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور جمال المغربى مدير مستشفى الغردقه العام بالمرور علي المستشفى العام، حيث تم تفقد سير العمل وانتظامه والتأكد من تواجد فرق العمل بكامل قوتها، والتأكد من سير بروتوكول العمل

وتوافر جميع الاحتياجات والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفى للعمل بأعلي كفاءة والاطمئنان على مدي جوده الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من عدم وجود اى معوقات.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة البحر الاحمر، وتنفيذاً لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر الدكتور اسماعيل العربي بتكثيف المرورات الاشرافية الدورية، والمرور الدوري علي المستشفيات والوحدات الصحية بهدف الوقوف علي اوجه القصور ،ومعالجه اي ملاحظات يتم رصدها اثناء المرور او معوقات تؤثر علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين و حرص وكيل وزارة الصحة علي ضرورة تقدم المنظومة الصحية وضرورة رضا المنتفعين

وبناءً علر توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة رفع كفاءة الأطباء وتدريبهم المستمر واطلاعهم علي كل ما هو جديد في عالم الأبحاث الطبية الجديدة لخدمة المرضى بالمحافظة، وتحت اشراف ومتابعة الدكتور اسماعيل العربى وكيل وزاره الصحه بالبحر الأحمر

وتم رفع كفاءة وتطوير قاعات التدريب والمحاضرات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر حيث تم تجهيزها وتأثيثها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتدريب العاملين والأطباء بالإدارات الصحية التابعة للمحافظة.

وأوضح العربي، أن تطوير قاعات التدريب يعد خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الطبية، وتحسين أداء العاملين في كافة الفقطاعات الصحية، والارتقاء بها لخدمة أبناء المحافظة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال التدريب المستمر للأطباء والعاملين بالمجال الصحي على أحدث ما توصل إليه العلم وفقا لأحدث أساليب العمل.

ولفت إلى أن المديرية تسعى جاهدة لتوفير أوجه الرعاية والخدمات للعاملين بها سواء الخدمات التدريبية أو الاعاشة، لافتًا إلى أن مركز تدريب الصحة تم تطويره ورفع كفائته، ليضم عدد ٢ قاعة تستوعب ١٠٠ متدرب للتدريب تم تجهيزها بأحدث أجهزة العرض والشاشات لكل قاعة .

وتأتي تلك النهضة التوعوية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.