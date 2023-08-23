إطلاق مشروع ضخم عن الطب البديل في جامعة حلوان

بالتعاون مع اليابان

ناقشت جامعة حلوان خطط الجامعات اليابانية لإطلاق مشروع بحثي ضخم بالتعاون مع كلية الصيدلة حول الطب البديل.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدًا مرموقًا يضم البروفيسور كاواهارا، ممثل جامعة كيوشو وجامعة نجازاكي وجامعة كوماموتو في اليابان، بالإضافة إلى الدكتور تامر نصر، مدير مكتب جامعة كيوشو في القاهرة.

خلال اللقاء، تم مناقشة آفاق التعاون بين جامعة حلوان والجامعات اليابانية في مجال الصيدلة. تركزت هذه المناقشات على خطط الجامعات اليابانية لإطلاق مشروع بحثي ضخم بالتعاون مع كلية الصيدلة في جامعة حلوان يرتكز على مجال العلاج بالطب البديل.

وتم أيضًا التطرق إلى توسيع التعاون في المجال الطبي مع جامعة حلوان مثل تعزيز قدرات الجراحات الروبوتية، فضلاً عن التبادل والتعاون ونقل التكنولوجيا اليابانية إلى المجمع الطبي المخطط إقامته داخل حرم جامعة حلوان.

إنجازات جامعة حلوان

لقاء رئيس جامعة حلوان والوفد الياباني

وقدم رئيس جامعة حلوان نظرة شاملة حول الجامعة، مسلطًا الضوء على الإنجازات البارزة والتطورات الأكاديمية التي حققتها الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعتين في تعزيز التعاون المشترك .

وحضر اللقاء كل من: الدكتور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

نبذة عن جامعة حلوان

جانب من اللقاء في جامعة حلوان

أنشئت جامعة حلوان في 26 يوليو 1975م بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات.

وتعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى في جامعة حلوان هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى.

وتضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

وتقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدان، وتم وضع حجر الأساس عام 1975.

وتم توقيع عقد إنشاء جامعة حلوان للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة.

وتأسست كلية الصيدلة في جامعة حلوان عام 1995 بموجب القرار الجمهوري رقم 23 لسنة 1995.