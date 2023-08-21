256 طالبًا يؤدون اختبارات العملي بكلية طب جنوب الوادي

تابع الدكتور أحمد عكاوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، اليوم الاثنين، امتحانات الفرقة الثانية بكلية الطب ( أعمال سنة – عملى ) بمعامل الاختبارات الالكترونية بكلية الطب ، ضمن جولاته لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشارك في الجولة الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ، والدكتور أحمد حلمى مدير مركز الإختبارات الالكترونية بالجامعة ، والدكتورة حنان فايد، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

و اطمأن رئيس الجامعة ، على حسن سير الامتحانات من جميع النواحي وأشاد بالجهد المتميز الذى يقدم فى مركز الاختبارات الإلكترونية .

وقال الدكتور احمد حلمى مدير مركز الأختبارات الالكترونية ان المركز اليوم استقبل اليوم ٨٠ طالب وطالبة من كلية الطب البشري و ١٧٦ طالب وطالبة من كلية طب الفم و الاسنان لاداء امتحانات اعمال السنة والعملى بالمركز .

وأشار مدير مركز الاختبارات الالكترونية الى انه تتم متابعة جميع الاجراءات التقنية والفنية الخاصة بالامتحانات وتذليل اى عقبات تواجه الطلاب من خلال فريق عمل المركز.

جولة ميدانية للمنشآت والمباني الجامعية

في سياق متصل، أجري رئيس جامعة جنوب الوادى للمنشآت والمباني الجامعية، شملت الفندق بالحرم الجامعى ومبنى الاسكان المتميز بالكنوز وفندق الجامعة بالمعبر.

ناقش رئيس الجامعة، آليات العمل وكافة التفاصيل الفنية والطاقة الاستعابية لكل مبنى بما يساهم فى تقديم خدمة متميزة بأسعار مناسبة مع تحقيق هامش من الربح.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تنمية واستثمار الموارد الذاتية بالجامعة على اكمل وجه لتصبح قيمة مضافة لدعم الدولة المقدم للجامعة، وعلى ضرورة حسن إدارة المال العام.

وأشار رئيس الجامعة، إلى إعداد لجنة من المتخصصين لتقييم وإعداد دراسات الجدوى عن الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ومنها الفنادق الجامعية وأوضح رئيس الجامعة بانه سوف يتم اتمتتة نظام الفنادق بالجامعة لتصبح عملية الحجز والدفع إلكترونية بما يوفر الوقت والجهد ويحقق مبدأ الشفافية فى إدارة المال العام.

كما ناقش رئيس الجامعة عدد من الموضوعات ومنها نظام نقل الموظفين بين ادارات الجامعة وكلياتها مع ضرورة الالتزام بالنموذج الخاص بذلك تمهيدا لأتمته هذا النظام حيث ان النقل من مكان لآخر لا يكون الا بإضافة قيمة للجامعة وعدم تأثر المكان الذى تم النقل منه.

وأكد أنه يقف على مسافة واحدة من كل أعضاء الهيكل الإداري والاكاديمى مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.