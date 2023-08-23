هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي (شاهد)

شهدت ساحة الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار غزيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة مكة المكرمة عبر موقع "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو يوثق لحظة هطول الأمطار على ساحة الحرم المكي.

يأتي هطول هذه الأمطار بعدما أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، صباح الثلاثاء، بيانًا بشأن أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال 24 ساعة.

أمطار غزيرة على الحرم المكي اليوم🌧❤️. pic.twitter.com/sZVJUFuYuD — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 22, 2023



وأكد المركز أن بعض مناطق المملكة ستتعرض لهطول أمطار رعدية، بخلاف هبوب رياح نشطة.

ومن المناطق التي ستشهد هذين الظاهرتين المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، والباحة.

فيما نوه المركز بأن منطقتي نجران وتبوك ستتعرضان لرياح سطحية مثيرة للغبار والأتربة.

وتسجل مناطق حفر الباطن والصمان ورفحاء أعلى درجة حرارة بـ47 درجة مئوية، فيما بلغت أدنى درجة حرارة 14 درجة مئوية في السودة، بينما تصل نسبة الرطوبة إلى 95%.