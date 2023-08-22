جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد

بتوجيهات الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وباشراف الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اعلنت جامعة الوادى الجديد مواعيد إجراء الكشف الطبى لكليات الجامعة ،وقال الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وجه القائمين على إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب الجدد .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات الجامعة سيتم بمقر كلية الطب البشرى بشارع جمال عبد الناصر بالخارجة لطلاب مركزى الخارجة وباريس وقراهم والطلاب المرشحين من المحافظات الأخرى، وبمقر مكتب الجامعة بموط لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وقراهم وذلك لراحة الطلاب وأولياء أمورهم من تكبد مشاق السفر والإنتقال وذلك وفقا للجدول الذى أعلنته الجامعة كالتالى:

الأحد 2023/9/10 لطلاب كلية التربية بمقر كلية الطب لطلاب الخارجة وباريس ، ومكتب الجامعة بمدينة موط بالنسبة لطلاب الداخلة بلاط والفرافرة.

الإثنين 2023/9/11 لطلاب كليتى الآداب والصيدلة.

الثلاثاء 2023/9/12 لطلاب كليتى العلوم والتربية الرياضية .

الأربعاء 2023/9/13 لطلاب كليات الطب البشرى والطب البيطرى والزراعة .

وأضاف انه سيكون يوم الخميس 2023/9/14 مخصصا لتخلفات جميع طلاب الكليات بالجامعة.