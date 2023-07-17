مُحرّم أفضل الشهور عند الله .. سبب التسمية والأعمال المستحبة

أيام قليلة ونبدأ العام الهجري الجديد 1445 م، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر محرم (رأس السنة الهجرية) لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، لذلك من المتوقع أن يتعذر رؤيته.

هلال محرم

وبالتالي فإنه وفقًا للبحوث الفلكية فإن يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ، وأن يكون يوم الأربعاء 19 يوليه 2023 هو غرة شهر المحرم.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن شهر محرم:

يعد محرم هو الشهر الاول من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وكان اسمه في الجاهلية مُؤْتَمِر أو المُؤْتَمِر، في حين كان يطلق اسم المُحَرَّم في الجاهلية على شهر رجب.

سبب التسمية

سُمي محرّم بذلك لكونه شهرًا محرمًا، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي التي لا يستحل فيها المسلمون القتال، حيث قال الله تعالى فيها: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَأوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ». سورة التوبة 36

وجاء في كتاب "المفصل في تاريخ العرب"، لجواد علي، أن محرم سمى قديمًا بصفر الأول، واقترنت به لفظة محرم لأنه شهر حُرم القتال فيه، وعندما جاء الإسلام أطلق عليه اسم "المحرم"، وأصبح شهر "صفر الثاني" هو شهر "صفر".

الشهور الهجرية

ويرجع تاريخ تسمية الشهور الهجرية إلى العصر الجاهلي قبل الإسلام، وتحديدًا قبل البعثة النبوية بـ150 عامًا، حيث جمع العرب، كلاب بن مرة، جد النبي صل الله عليه وآله وسلم، في موسم الحج، وطلب من رؤساء القبائل والوفود أن يتفقوا على مسميات للشهور، بعدما كانت بأسماء تختلف من قبيلة إلى أخرى

ونقل ابن الجوزي أن الشهور كلَّها لها أسماء في الجاهلية غير هذه الأسماء الإسلامية، قال: فاسم المُحرم بائق، وصفر نفيل، وربيع الأول طليق، وربيع الآخر ناجز، وجمادى الأولى أسلح، وجمادى الآخر أفتح، ورجب أحلك، وشعبان كسع، ورمضان زاهر، وشوال بط، وذو القعدة حق، وذو الحجة نعيش.

الاعمال المستحبة

الإكثار من الصيام كما قال رسولنا الكريم "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم "وان الرسول صلى كان يكثر الصيام في هذا الشهر.

الانتظام في الصلاة في وقتها وصلاة السنن وقيام الليل

صيام يوم عاشوراء وهو يوافق يوم العاشر من محرم

الاكثار من الاستغفار وقراءة القرآن