الشباب يتعثر أمام الوحدة ويخسر بثلاثية في الدوري السعودي

خسر نادي الشباب أمام نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

خطف الوحدة هدفين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق أنسيلمو دي مواريس وحسين العيسي، وعزز يحيي النجعي هدف ثالث في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينما جاء هدف الشباب عن طريق الخطأ بعدما سجل جواد اليامين هدفا في مرماه في الوقت بدل الضائع.

وأهدر الشباب ركلتي جزاء واحدة في الشوط الأول نفذها إيفر بانيجا والأخرى قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ونفذها حبيب ديالو.

وكان الشباب قد تعادل مع الأخدود في الجولة الأولى بهدف لمثله، ويمتلك بذلك نقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري السعودي.