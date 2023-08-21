الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

تصدرت هيئة الأرصاد الجوية مؤشرات جوجل بعد زيادة معدلات البحث عليها من قبل الكثيرون المهتمين بمتابعة أخبار الطقس بشكل يومي خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد ما بين ارتفاع في درجات الحرارة واعتدالها بشكل غير معتاد في شهر أغسطس المعروف بشدة حرارته.

وأعلنت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد؛ معتدل الحرارة رطب ليلا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد ؛ مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما توقعت الأرصاد ظهور السحب المنخفضة في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، بينما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يحدث اضطراب بالملاحة البحرية (على البحر الأحمر وخليج السويس على أن تكون سرعة الرياح من "65:50 كم/س"؛ وارتفاع الموج من 2.5 :3.5 متر).

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 22 أغسطس 2023

أما عن درجات الحرارة غدا الثلاثاء فجاءت كالتالي:

درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى العظمى 33 المحسوسة 35 الصغرى 25

درجة الحرارة المتوقعة في الوجه البحري العظمى 33 المحسوسة 35 الصغرى 25

درجة الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية الغربية العظمى 31 المحسوسة 34 الصغرى 24

درجة الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء العظمى 31 المحسوسة 34 الصغرى 25

درجة الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 المحسوسة 43 الصغرى 30

درجة الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد العظمى 36 المحسوسة 38 الصغرى 23

درجة الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد العظمى 44 المحسوسة 45 الصغرى 28