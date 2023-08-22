صيدلة جامعة بدر تنظم ورش عمل للتوجيه المهنى للطلاب خلال أسبوع التوظيف

أعلن الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية نظمت برنامج للتطوير والتوجيه المهنى لخريجى وطلاب الكلية، على هامش أسبوع التوظيف لـ"جامعة بدر فى القاهرة" بهدف تنمية مهارتهم المهنية وفرص عمل الصيادلة بسوق العمل وكيفية الحصول على فرص العمل والتأهيل لسوق العمل بشكل جيد.

وأشارعميد كلية الصيدلة أن برامج التطوير والتوجيه المهنى أقيمت ضمن فاعليات أسبوع التوظيف لـ"جامعة بدر فى القاهرة" والتى تنتهى بإقامة ملتقى توظيفي لقطاع الكليات الطبية بالجامعة والمقرر إقامته غدا الأربعاء بحضور كبرى المستشفيات وسلاسل الصيدليات وشركات الأدوية ومراكز التكنولوجيا الحيوية.

وأضاف " مصطفى" أن لجنة التوجيه المهنى فى الكلية وبالتنسيق مع مركز التعليم المستمر بالجامعة قدمت برنامج تطوير مهنى تتضمن (3) ورش عمل بعنوان "مهارات مجالات العمل الصيدلى" والتى قدمها كلاً من: "الدكتور على وسيم والدكتور عمرو عبد الفتاح" وورشة عمل بعنوان "كتابة السيرة الذاتية" قدمها الدكتور عبد الله محمود، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان "مهارات قراءة وتفسير التحليل الطبية" والتى قدمها الدكتور محمد صلاح البلال، وشهدت ورش العمل إقبال من خريجى الكلية وطلاب الكليات الطبية فى الجامعة.