لأول مرة.. ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياه بجامعة الوادى الجديد

عقدت ورشة عمل بالوادي الجديد حول تحديات وحلول ندرة المياه العالمية بمشاركة جامعة الوادى الجديد بمصر وجامعه لانزو بالصين وجامعة صوفيا اليابانية والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم باليابان,.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وباشراف وحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة وعدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالمياه بالوادى الجديد.

وقال الدكتور احمد عزيز الدين أبو بكر رئيس قسم الأراضى بكلية الزراعة ومقرر الورشة، إن الورشة تناولت الأمن المائي والتحديات التي تواجهه العالم من ندرة الموارد المائية، وزادت هذه الندرة نتيجة عوامل عديدة منها الزيادة المضطردة فى اعداد السكان والتغيرات المناخية و الصراعات والأوبئة والاحتلال ونمو الاقتصادات، مما أدى إلى التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.

وانتهت الورشة إلى بعض التوصيات الهامة التى يجب الالتزام بها لمجابهة ندرة المياه وتداعياتها من خلال تحديث نظم الري والتى تمثل المستنزف الأكبر للموارد المائية، تطبيق تكنولوجيات المعالجة الحديثة والصديقة للبيئة لإعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى، زيادة الوعي البيئي بالحفاظ على الموارد المائية وعدم تلويثها وتصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية مع دول الجوار ومحاولة دراسة إمكانية تطبيق تقنيات استخدام المياه المالحة من البحار بعد معالجتها فى الأغراض المختلفة.

لأول مرة بجامعة الوادى الجديد ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياة

لأول مرة بجامعة الوادى الجديد ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياة

لأول مرة بجامعة الوادى الجديد ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياة

لأول مرة بجامعة الوادى الجديد ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياة

لأول مرة بجامعة الوادى الجديد ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياة

لأول مرة بجامعة الوادى الجديد ورشة عمل عن تحديات وحلول ندرة المياة